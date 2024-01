Vanavond op tv: Aanvallen op Houthi-doelen in Jemen • Biografie Theo van Gogh

Amerikanen en Britten vallen Houthi-doelen aan

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben tientallen doelen van de Houthi-rebellen in Jemen bestookt als reactie op de aanvallen van de rebellen op schepen in de Rode Zee. Ook Nederland heeft geholpen met de aanval. Wie zijn de Houthi's en wat beweegt ze? We bespreken het met arabist Laila al-Zwaini en Jemen-deskundige Dirk Wanrooij.

Wat is het economische belang van de Rode Zee? Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR), Albert Veenstra, hoogleraar logistiek en haven en Geoffrey van Leeuwen, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vertellen over het economische belang van de Rode Zee.