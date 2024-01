Oranje-klant Maatsen als huurling van Chelsea naar Borussia Dortmund

Oranje-international Ian Maatsen maakt het seizoen af bij Borussia Dortmund. De 21-jarige linksback wordt gehuurd van het Engelse Chelsea, waar Maatsen dit seizoen twaalf keer in actie kwam.

Bij Dortmund, de komende tegenstander van PSV in de Champions League, treft Maatsen landgenoot Donyell Malen. De twee kennen elkaar al van het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman riep Maatsen afgelopen jaar op, maar heeft hem nog geen speelminuten gegeven.

De Duitse club wilde de in Vlaardingen geboren Maatsen eigenlijk kopen, maar is daar niet in geslaagd. "Het wordt een huurperiode, er zijn geen andere opties. Het was niet mogelijk om een optie tot koop in de deal te krijgen", zei sportief directeur van Dortmund Sebastian Kehl eerder op vrijdag al in de Duitse pers.