Skeletonster Bos wint afgetekend in St.Moritz en verstevigt WB-koppositie

Bos, die in december in Innsbruck ook al zegevierde en in La Plagne derde werd , werd na de eerste run nog op de hielen gezeten door Uhlaender, die ondanks een mindere start maar 0,04 langzamer was. Margaglio moest 0,15 toegeven.

Skeletonster Kimberley Bos heeft haar leidende positie in de wereldbeker verstevigd. De 30-jarige Edese won in Sankt Moritz de vierde wedstrijd van het seizoen door zowel in de eerste als de tweede run de snelste van allemaal te zijn.

In de tweede run waren de omstandigheden een stuk sneller, bleek al meteen bij de eerste atletes die naar beneden kwamen. Met de tot dan rapste afdaling van de dag, nestelde Hermann zich aan kop van het klassement, maar ze werd verdreven door Kreher, die van haar voorsprong uit de eerste run net 0,04 overhield.

Genoeg voor het podium was het niet. Uhlaender en Margaglio verdrongen haar, waarna Bos haar klasse toonde met een nieuw baanrecord en veruit de beste tijd van de dag: de marge met Margaglio bedroeg maar liefst 0,58. "Oeh, dat ging hard", liet de winnares zich direct na haar tweede run ontvallen.

Wegpoetsen

Bos, die haar zesde wereldbekerzege boekte, had al goede herinneringen aan het Zwitserse ijskanaal. Ze won er in 2022 goud op de EK en in 2023 zilver op de WK. Op slechts 0,01 van Kreher, maar van 'iets wegpoetsen' was echter geen sprake, benadrukte ze. "Ik was heel erg blij met vorig jaar, hoor. Maar ik wist dat ik kon winnen en dat heb ik vandaag laten zien. En dat is heel fijn.

Over twee weken volgt in het Noorse Lillehammer de vijfde van in totaal acht wereldbekerwedstrijden.