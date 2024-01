Arie van der Valk (94), financiële man achter Van der Valk-concern, overleden

Arie van der Valk, die samen met zijn broer Gerrit in de jaren tachtig het Van der Valk-concern groot maakte, is vandaag in Voorschoten overleden. Dat maakte een woordvoerder van de familie bekend aan persbureau ANP. Van der Valk werd 94 jaar.

Arie van der Valk was één van de twaalf kinderen van Van der Valk-oprichter Martinus van der Valk. Samen met zijn vrouw Riet combineerde hij in Voorschoten een autohandel met een café; De Gouden Leeuw. De succesformule werd uitgebreid via overnames van slecht draaiende horecazaken in het land. Diverse kinderen kregen een eigen restaurant onder hun hoede. "Als de kindjes kunnen staan, kunnen ze ook glazen spoelen", zo luidde het motto.

Zonen Arie en Gerrit traden in de jaren tachtig steeds meer op de voorgrond van het bedrijf, waarbij Gerrit het gezicht van de keten werd en Arie de financiële zaken regelde. Samen legden zij de basis van de huidige keten van wegrestaurants en hotels in meerdere landen. De twee bedachten de toekan als logo voor de keten. "Een mooie, grote, tropische vogel, een vrolijk beest, een gezellig beest. Dat past veel beter bij ons", legde Gerrit ooit uit waarom niet voor een valk was gekozen.

Als financiële man loodste Arie het Van der Valk-concern door diverse crisissen, zoals tijdens de slepende belastingzaak rond het Van der Valk-concern in de jaren negentig. Na de laatste zaken traden de twee broers langzaam terug.

Arie trouwde in 1955 met zijn vrouw Truus, met wie hij tien kinderen had. Hun zoon Lukas overleed vorig jaar op 60-jarige leeftijd. Broer Gerrit overleed in 2000, op 80-jarige leeftijd.