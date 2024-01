Toetsenist Nico Brandsen (63) overleden

Toetsenist Nico Brandsen is woensdag op 63-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Brandsen speelde toetsenpartijen in nummers van talrijke artiesten en bands, zoals Golden Earring, Ilse DeLange, Jan Akkerman, Anouk, Van Dik Hout, Kane en Marco Borsato. Zijn specialisme was het hammondorgel.

Als toetsenist, maar ook als componist en producer, werkte hij mee aan talloze CD-opnames. Daarnaast had Brandsen eigen projecten als In De Steen, Ro & Paradise Funk, OLaBOLA en Fishpot. Ook gaf hij les op de popafdeling van het Conservatorium van Amsterdam.

Brandsen werkte lange tijd als muzikale partner van Angela Groothuizen, met wie hij meerdere theatervoorstellingen en liedjes schreef. In 2012 wonnen ze de Annie MG Schmidt prijs voor het nummer 'Vinkeveen'.

Brandsen achter de toetsen bij het nummer Vinkeveen, samen met Angela Groothuizen, in 2016: