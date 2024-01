Leger en rebellen in Noord-Myanmar eens over staakt-het-vuren

Het offensief 'Operatie 1027' was volgens analisten de zwaarste beproeving voor het leger sinds de staatsgreep in februari 2021. Omdat er zo veel fronten waren, konden de vermoeide en soms ongemotiveerde militairen niet worden afgelost. Er werden zware verliezen geleden. De afgelopen weken verloor het militaire regime verschillende strategische plaatsen in het noorden van het land.

Het militaire regime in Myanmar is voor het noorden van het land een staakt-het-vuren overeengekomen met de Broederschap Alliantie. Dat is een verbond van drie etnische verzetsgroepen, die op 27 oktober een offensief waren gestart tegen het leger. Ze hebben afgesproken dat de verzetsgroepen geen aanvallen meer uitvoeren. Het leger op zijn beurt zal niet bombarderen en geen zware wapens gebruiken.

Correspondent Mustafa Marghadi:

China heeft een heel belangrijke rol gespeeld bij de start van dit offensief. Het land steunde de verzetsgroepen, omdat het druk wilde uitoefenen op het militaire regime. Er zijn veel cybercrime- en goksyndicaten in het grensgebied tussen China en Myanmar. En volgens China greep het regime onvoldoende in. Dus liet het die verzetsgroepen zijn gang gaan, met een uitermate succesvol offensief. Maar China heeft er blijkbaar genoeg van. Het heeft geen belang bij een val van het militaire regime. Daarom brachten de Chinezen het leger van Myanmar en het Broederschap aan tafel en dwongen dit staakt-het-vuren af.

Het resultaat is een enorme meevaller voor het militaire regime, want dat hing echt even in de touwen door het offensief. Dit geeft het leger lucht. Maar omdat de strijders in andere delen van het land kunnen doorvechten, wordt het niet ineens een stuk makkelijker voor het leger. Analisten denken dat ze in Myanmar nog altijd in de bloedige patstelling blijven zitten.