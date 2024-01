Historische dag voor Suriname: meldt Bouterse zich bij de gevangenis?

Het is een historische dag in Suriname: oud-president Desi Bouterse moet zich vandaag om 13.00 uur Nederlandse tijd melden bij Santo Boma, de grootste gevangenis van Suriname.

Bouterse werd in december definitief veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982.

Gevreesd wordt voor onrust. "Wij hopen niet dat er uitspattingen zullen zijn, maar houden er rekening mee," zegt de politie in Suriname.

De grote vraag is of Bouterse zich bij Santo Boma meldt om zijn straf uit te zitten. Waar hij momenteel is, blijft in nevelen gehuld. "Ik kan u zeggen dat mijn cliënten law obedient servants zijn," zei zijn advocaat Irvin Kanhai gisteren tegen radio LIM FM. "Ik heb nooit een moordenaar verdedigd, ik heb een revolutionair verdedigd. Daarmee heb ik u alles gezegd."

'De sfeer is nu rustig'

In Suriname is de sfeer momenteel rustig, zegt Glenn Truideman, politicoloog en radiopresentator bij Ampie's Broadcasting Corporation (ABC). "In dit geval is mijn hoop mijn verwachting." ABC werd in 1975 opgericht door André Kamperveen, ook wel 'Ampie' genoemd. Kamperveen, oud-voetballer en politicus, was een van de slachtoffers van de Decembermoorden.

Het radiostation werd in 1982 in brand gestoken en zond 11 jaar lang niet meer uit. In 1993 pakten twee zonen van Kamperveen de draad weer op met ABC. "We hopen allemaal, althans een groot deel van de samenleving, dat hij zich aan de uitspraak van de rechter zal houden," zegt de radiopresentator.

Truideman erkent dat het ook anders kan lopen. "Ik kan het nergens op baseren, omdat Bouterse ook alle kanten op kan gaan. Het is niet allemaal wat hij zegt wat hij doet, of wat hij denkt dat hij doet."

En hoewel de sfeer nu rustig is, kan die ook omslaan. "Er wordt rekening gehouden met calamiteiten", zegt Milton Kensmil, woordvoerder van de politie in Suriname. De politie voert vandaag een speciaal veiligheidsplan uit en staat op scherp. Er zullen "diensten belast met handhaving van de veiligheid" ter plaatse zijn om de situatie veilig te houden, zegt de politie. "De inlichtingen- en de veiligheidsdiensten werken nu de klok rond."

Verkiezingen 2025

Er zijn meerdere scenario's mogelijk. In mei volgend jaar zijn er verkiezingen. "Bouters partij, de NDP, kan een coalitiepartner worden. Dan kan er beroep op de toekomstige president worden gedaan om Bouterse alsnog gratie te verlenen."

De NDP heeft voor vandaag om 9.00 uur Surinaamse tijd mensen opgeroepen samen te komen uit solidariteit met de oud-president. Dit valt samen met het moment waarop Bouterse zich moet melden bij Santo Boma. De partij "kan zich niet vinden in het politieke vonnis" zegt NDP in de oproep.

De NDP wil tegenover de NOS niet reageren. De partij lijkt in de oproep voor de bijeenkomst al campagne te voeren voor de verkiezingen van volgend jaar.