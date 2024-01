Kabinet komt met miljardenlening voor netbeheerder Tennet

Het demissionaire kabinet komt met een miljardenlening voor netbeheerder Tennet. Het wil het bedrijf zo helpen investeringen te doen om de verstopping van het stroomnet tegen te gaan. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in NRC.

De maatregel wordt later vandaag bekendgemaakt. De betrokken ministeries, Financiën en Economische Zaken, willen er niets over zeggen en ook Tennet wil niet reageren. Het net zit nu overvol, wat de energietransitie dreigt te vertragen.

De lening hangt samen met de vertraging van de verkoop van de Duitse tak van de netbeheerder. Tennet, waarvan de Nederlandse staat de enige aandeelhouder is, beheert nu behalve het hoogspanningsnet in Nederland ook een deel van het Duitse net.

Onderhandelingen over verkoop lopen nog

De kans is groot dat het Duitse deel in zijn geheel aan Duitsland wordt overgedaan. De onderhandelingen daarover lopen nog. De Duitsers willen meer controle over hun eigen net.

Het kabinet komt met een 'leenfaciliteit' voor Tennet van 20 tot 25 miljard euro, bevestigen de bronnen het NRC-bericht. Zolang de verkoop van het Duitse deel niet rond is, kan de netbeheerder de middelen gebruiken om de "energie-infrastructuur" te vergroten. Tennet moet het geld uiteindelijk terugbetalen.