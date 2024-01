Derde explosie in week tijd in zelfde straat in Vlaardingen

Voor de derde keer deze week is er een explosie in de Koekoekstraat in Vlaardingen geweest. Niemand raakte gewond. De politie roept getuigen op zich te melden.

In de nacht van maandag op dinsdag was bij hetzelfde huis ook al een explosie. De dag daarvoor was er een ontploffing bij de buren. De politie is bezig met een onderzoek. Er is nog geen verdachte opgepakt, meldt de Rotterdamse eenheid op X.

Buurtbewoners tasten in het duister over de aanleiding. "Die man woont daar alleen met zijn zoon, ik weet niet waarom hij doelwit zou zijn", zegt een bewoner tegen Rijnmond. Een andere buurman oppert: "Misschien is het wel gewoon het verkeerde adres. De politie zou wat vaker 's nachts op straat moeten rijden."

Angst

In het andere getroffen huis woont een echtpaar van 83 jaar. Bij hun voordeur ontstond door de explosie een klein vuur dat snel kon worden gedoofd. Zij zijn geschrokken en angstig.

Ook hun buurtgenoten zijn ongerust. "Ik ben bang voor mijn gezin en ga nu voor en achter het huis camera's ophangen."

Vlaardingen wordt al weken geteisterd door explosies en autobranden. Veel daarvan zijn gericht tegen panden en voertuigen van een loodgietersbedrijf. Waarom de man stelselmatig wordt aangevallen, is onbekend. De politie zegt er niet van uit te gaan dat de explosie van afgelopen nacht in de reeks past.