Tientallen kikkers en salamanders dood door wegpompen water in IJmuidense duinen

Zeker tientallen kikkers en salamanders zijn de afgelopen dagen verdronken in de duinen van IJmuiden. Dat komt waarschijnlijk doordat vorige week water werd weggepompt om opgeslagen strandhuisjes te beschermen tegen het hoogwater, schrijft NH. Het water zou terechtgekomen zijn op plekken waar de amfibieën hun winterslaap deden.

Natuurkenner en verslaggever Stephan Roest trof de dieren aan tijdens een wandeling en denkt dat het niet bij enkele tientallen dode amfibieën is gebleven. "Gezien de uitgestrektheid van dit gebied kun je ervan uitgaan dat het om honderden kikkers en salamanders gaat." Een aantal dieren herkende hij als beschermde diersoorten die op de Rode Lijst staan, een overzicht van diersoorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen.

Hij noemt het pijnlijk dat de beestjes overleden lijken door verdrinking. "Jarenlang is het te droog geweest in de duinen, waardoor ze hun eitjes niet konden afzetten. Daarom hebben ze juist dit wat nattere gebied opgezocht. En dan gebeurt nu dit."

Losgetrokken

De operatie met deze waterpomp in IJmuiden had al eerder veel voeten in de aarde. Zo is een kelder van een huis ondergelopen met grondwater, waardoor voor tienduizenden euro's schade is ontstaan. De bewoners zijn ervan overtuigd dat het water afkomstig is van het weggepompte water uit de duinen, waar ze nog geen kilometer vandaan wonen.

Bovendien kwam weggepompt water op de weg terecht. "Levensgevaarlijk met de vrieskou", zei een woordvoerder van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde tegen de regionale omroep. "De bovenlaag bevriest en het wordt een grote ijsbaan."