Nieuw wielerseizoen op de weg begonnen: Wollaston wint in Tour Down Under

Hoewel de voorjaarsklassiekers nog ver weg zijn, is het wielerseizoen op de weg al begonnen in Australië. De Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston tekende in de openingsrit van de Tour Down Under voor de eerste WorldTour-zege van 2024. Ze versloeg de Australische Georgia Baker en de Italiaanse Sofia Bertizzolo in de sprint. Voor de renster van AG Insurance-Soudal was het haar eerste zege in de WorldTour, het hoogste wedstrijdniveau in het wielrennen.

De Tour Down Under bestaat voor het vrouwenpeloton uit drie etappes. De eerste rit, van Hahndorf naar Campbelltown over 93 kilometer, begon met een moment van stilte. De rensters brachten een eerbetoon aan Melissa Hoskins, de voormalig baanwielrenster die twee weken geleden op 32-jarige leeftijd overleed. Haar echtgenoot Rohan Dennis, tweevoudig wereldkampioen tijdrijden, is opgepakt en aangeklaagd voor het doodrijden van Hoskins.

