Advies aan kabinet: versimpel wirwar aan verlofregelingen

Het nieuwe kabinet zou de wirwar aan verlofregelingen voor werknemers moeten versimpelen, schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER). Volgens het adviesorgaan kunnen alle verlofmogelijkheden het beste worden samengevoegd tot drie varianten. Dat zou het veel overzichtelijker maken en veel minder administratieve rompslomp geven.

Alle opties om verlof op te nemen kunnen volgens de SER het beste worden teruggebracht tot drie mogelijkheden: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof.

Onder zorg voor kinderen vallen dan zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. Via zorg voor naasten is kort- en langdurend verlof voor zorg en mantelzorg mogelijk. En via persoonlijk verlof is alles mogelijk van vakantie tot vrije dagen voor studie en rouw.

De SER concludeert dat de huidige verlofregelingen als complex worden ervaren. Vereenvoudiging kan volgens het adviesorgaan de prestaties en motivatie van werknemers bevorderen, en tegelijkertijd het ziekteverzuim verminderen.

De talloze huidige regelingen leveren volgens de SER ook veel administratieve hoofdbrekens voor bedrijven op, waarbij niet altijd duidelijk is wie het verlof betaalt. Door de versimpeling naar drie verlofopties kan er volgens de SER een "grotere en meer herkenbare bijdrage van de overheid" worden geregeld. De huidige "beperkte overheidsbijdrage" staat volgens de SER "niet in verhouding tot de grote maatschappelijke baten" die verlof heeft.