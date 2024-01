Emoties bij De Jong na kwalificatie voor Australian Open, zijn eerste grandslam

In de derde set miste De Jong, de nummer 148 van de wereld, op 5-4 een matchpoint. Op 6-5 verzuimde op zijn beurt Carabelli, die op de mondiale ladder 140ste staat, de partij uit te serveren, waarna De Jong in de matchtiebreak vanaf 6-7 vier punten op rij won.

"Dit is een droom geweest, van jongs af aan", zei De Jong na afloop tegen de NOS. "Ik best best vaak dichtbij geweest. De tranen kwamen er wel uit, ja. Logisch, alles viel op zijn plek."

De Jong moet het in de eerste ronde van het hoofdtoernooi opnemen tegen de Argentijn Pedro Cachín, de 28-jarige nummer 72 van de wereld. De Haarlemmer stond vorig jaar maart al eens tegenover de Zuid-Amerikaan. In de kwartfinales van een challenger in Girona was hij op gravel met 7-5 en 6-2 te sterk voor Cachín.

Tallon Giekspoor en Botic van de Zandschulp waren op basis van hun plaats op de wereldranglijst al zeker van het hoofdtoernooi. Zij treffen respectievelijk de Rus Roman Safioellin en de Italiaan Jannik Sinner.