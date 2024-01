De helft meer bedrijven failliet, maar nog steeds minder dan voor corona

Het aantal bedrijven dat failliet wordt verklaard loopt op. In heel 2023 gingen 3271 bedrijven failliet, ruim de helft meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Verschillende organisaties zagen vorig jaar steeds vaker ondernemers aankloppen voor hulp om een faillissement te voorkomen. Wel vielen nog altijd minder bedrijven om dan in 2019. In het laatste jaar voor de coronapandemie gingen 3792 bedrijven failliet.

Vorig jaar was er vooral in december een piek in het aantal faillissementen. Er vielen toen 91 bedrijven om, 30 procent meer dan in november. De sector handel telde de meeste faillissementen: 682, gevolgd door de bouw met 479 faillissementen.

Ook in de horeca is een flinke toename te zien, met 267 faillissementen, tegen 134 in 2022.

De Nederlandse economie belandde vorig jaar in een lichte recessie. Dat kwam mede doordat de rente verhoogd werd om prijsstijgingen tegen te gaan in. De Nederlandsche Bank ziet wel dat de inflatie steeds meer onder controle komt, maar verwacht pas dat die in 2025 structureel op het 'normale' niveau van 2 procent komt.

Exportdaling

Voor de economie is vooral de dalende export zorgelijk. In november kromp de export van goederen opnieuw, met 4,5 procent., zo meldt het CBS vandaag Vooral de uitvoer van voedings-en genotmiddelen en chemische producten daalde vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Dit komt mede door de krimp van de economie in Europa, met name in Duitsland.

De export is goed voor ongeveer een derde van de economische groei in Nederland. De uitvoer van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export.