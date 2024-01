Wekdienst 12/1: Meldt Bouterse zich vandaag bij de rechtbank? • Genocidezaak Zuid-Afrika tegen Israël

Goedemorgen! Vandaag gaat de zaak van de genocide-aanklacht van Zuid-Afrika tegen Israël verder bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Israël komt vandaag aan het woord. En de Surinaamse oud-legerleider Desi Bouterse moet zich vandaag melden bij de gevangenis, net als zijn vier medeveroordeelden.

Eerst het weer: Vanochtend is het is het veelal grijs en door aanvriezende mist en ijzel kan het plaatselijk glad zijn. In een groot deel van het land geldt code geel, in Brabant en Limburg geldt vanwege de gladheid code oranje. 's Middags en 's avonds is er kans op wat motregen. In de avond kan in het zuiden van Limburg motregen op een bevroren ondergrond vallen. Het wordt 1 tot 5 graden.