Het leven lacht 'schone' Ralf Seuntjens weer toe: 'Leef nu meer in het moment'

Aanvaller Ralf Seuntjens kan vanavond, na een rollercoaster van ruim anderhalf jaar, zijn rentree maken op de Nederlandse velden. In die tijd overwon hij lymfeklierkanker, leerde hij weer te vertrouwen op zijn lichaam en is hij anders tegen bepaalde zaken in het leven gaan aankijken.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Tijdens de training valt er direct wat op: Seuntjens is onder de winterse omstandigheden de enige speler die de kou in korte broek trotseert. "Zo speel ik ook altijd in de wedstrijden, dus dan train ik ook zo", luidt de simpele verklaring.

De spits voelt zich goed en koestert zijn gezondheid. Hoe anders was dat in mei 2022, toen zijn wereld op z'n kop werd gezet. Als speler van het Japanse FC Imabari gingen tijdens een medische check de alarmbellen af. Er werd een tumor gevonden, die later lymfeklierkanker bleek te zijn.

Vrouw aan z'n zijde

Hij vloog direct terug naar Nederland, waar zijn vrouw hem opwachtte. "Dat moment staat me het meest bij uit die periode. Zij is die gehele periode niet van m'n zijde geweken en was overal bij. Dat emotioneert me nog altijd."

De periode die volgde, was volgens de spits een zware. Hij onderging chemokuren die veel van hem vroegen. "Ik hield me sterk voor m'n vrouw en kinderen, maar soms lukte dat niet. Dat waren voor mij de zwaarste momenten. Maar je moet door, ik wilde er voor m'n kinderen zijn. Dat hield me op de been."