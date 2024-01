Het leven lacht Ralf Seuntjens weer toe: 'Leef nu meer in het moment'

Een rentree met een gouden randje is aanstaande bij de hervatting van de eerste divisie. Aanvaller Ralf Seuntjens kan vanavond, na een rollercoaster van ruim anderhalf jaar, zijn rentree maken op de Nederlandse velden. In die tijd overwon hij lymfeklierkanker, leerde hij weer te vertrouwen op zijn lichaam en is hij anders tegen bepaalde zaken in het leven gaan aankijken. Op een ijskoud sportpark De Bezelhorst in Doetinchem zet de 34-jarige Seuntjens de laatste stappen om weer volledig fit te worden. De Graafschap bood de spits vlak voor kerst een contract voor een half jaar aan. Hij moet de 'Superboeren' helpen aan goals.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Tijdens de training valt er direct wat op: Seuntjens is onder de winterse omstandigheden de enige speler die de kou in korte broek trotseert. "Zo speel ik ook altijd in de wedstrijden, dus dan train ik ook zo", luidt de simpele verklaring. De spits voelt zich goed en koestert zijn gezondheid. Hoe anders was dat in mei 2022, toen zijn wereld op z'n kop werd gezet. Als speler van het Japanse FC Imabari gingen tijdens een medische check de alarmbellen af. Er werd een tumor gevonden, die later lymfeklierkanker bleek te zijn. Vrouw aan z'n zijde Hij vloog direct terug naar Nederland, waar zijn vrouw hem opwachtte. "Dat moment staat me het meest bij uit die periode. Zij is die gehele periode niet van m'n zijde geweken en was overal bij. Dat emotioneert me nog altijd." De periode die volgde, was volgens de spits een zware. Hij onderging chemokuren die veel van hem vroegen. "Ik hield me sterk voor m'n vrouw en kinderen, maar soms lukte dat niet. Dat waren voor mij de zwaarste momenten. Maar je moet door, ik wilde er voor m'n kinderen zijn. Dat hield me op de been."

Over twee weken heb ik weer testen en als die goed gaan, ben ik een jaar 'schoon'. Een fantastisch moment waar we als gezin zeker naartoe gaan leven. Ralf Seuntjens

En zo geschiedde. De zon begon in januari 2023 weer te schijnen voor Seuntjens. Hij kreeg het verlossende bericht dat de kanker was verdwenen, waardoor hij weer aan de toekomst kon denken. Hij pakte de draad als voetballer weer op, maakte in Japan z'n rentree en kwam zelfs tot scoren. Hij noemt het "de mooiste goal uit m'n carrière" na alles wat er is gebeurd. Herinneringen maken En er is meer goed nieuws. "Over twee weken heb ik weer testen en als die goed gaan, ben ik een jaar 'schoon'. Een fantastisch moment waar we als gezin zeker naartoe gaan leven." Want door zijn ziekte leerde Seuntjens anders naar het leven te kijken. Waar hij eerder veel plande, leeft de Brabander nu met de dag en probeert hij met zijn gezin zoveel mogelijk herinneringen te maken en te genieten van ieder moment.

Seuntjens in zijn vorige periode bij De Graafschap - Foto: ANP

"Dat hebben we in Japan bijvoorbeeld een paar keer gedaan. Tripjes gemaakt naar Osaka en Tokio. Een hele operatie voor een gezin met kleine kinderen, maar ik had het voor geen goud willen missen. Als ik nu de mogelijkheid krijg om een herinnering te creëren met m'n gezin, grijp ik die met beide handen aan." Vertrouwde bodem Daarnaast lacht het leven hem ook als voetballer weer toe. Bij De Graafschap zet Seuntjens weer voet op vertrouwde bodem. Tussen 2019 en 2021 kreeg hij het publiek in de Achterhoek veelal op de banken. Hij scoorde dertig keer in 66 duels, maar de grote beloning bleef uit. Na een knotsgekke seizoensontknoping werd promotie verspeeld en ging het seizoen als een nachtkaars uit.