Eltingh slaat zich (nog) niet op de borst na juniorensucces Roland Garros

"Maar wat Guy doet, is fijn voor het Nederlandse tennis. Je ziet dat als één iemand dit levert, de rest waar hij of zij mee speelt gaat denken: hé verdorie, dit moet ik ook kunnen."

Eltingh, technisch directeur van de tennisbond, is aangenaam verrast door de uitschieter van de tennisser uit Maarssen. "Dit resultaat had ik niet verwacht, maar hij stond er niet voor niets. Guy kan van iedereen winnen. Dat zie je alleen nog niet met een constante factor gebeuren."

Den Ouden haalde op Roland Garros de halve finales van het juniorentoernooi . Een uitzonderlijke prestatie, want Thiemo de Bakker was in 2006 de laatste Nederlander die als jeugdspeler zo ver kwam in Parijs. Het leverde de 18-jarige Den Ouden de voorlopig negentiende plaats op de wereldjeugdranglijst op.

Opeens was hij daar anderhalve week geleden: Guy den Ouden. Is hij dan de nieuwe tennistopper waar Nederland al zo lang op wacht? "Eén zwaluw maakt nog geen zomer", tempert Jacco Eltingh de verwachtingen namens de tennisbond KNLTB.

Het is het stokpaardje van Eltingh sinds hij in 2017 in dienst trad bij de KNLTB: de beste jeugd en jonge profs moeten elkaar omhoog stuwen. Daarom probeert hij nauw samen te werken met de vele tennisscholen die ons land rijk is. Hij wil hun beste spelers één keer in de week bij elkaar krijgen. Bijvoorbeeld op het nieuwe nationale trainingscentrum (NTC) in Amstelveen.

Eltingh: "De privésector kan veel goed werk leveren, maar is niet altijd voldoende in de groepsgrootte en kwaliteit waar kinderen mee moeten trainen. Wij willen daar meer grip op krijgen en eindverantwoordelijk in zijn. En niet alleen faciliterend blijven, want dan wordt het maximale er niet altijd uitgehaald."

Weerstand en eerste resultaten

Over een jaar wil Eltingh zelfs al vanaf 13-jarige leeftijd gaan centraliseren. Maar tennisscholen en ouders laten hun kind niet zomaar uit een beproefde omgeving gaan. Daar is soms wat overredingskracht van de tennisbond voor nodig.

"We zitten nog niet met iedereen op één lijn, maar ik denk wel dat wij harder en strenger zijn geworden. De regels zijn duidelijk. Hopelijk begrijpt iedereen ook steeds beter wat er echt voor nodig is om de top te bereiken. Dat alleen doen, is bijna onmogelijk", aldus Eltingh.

Bij de jongste jeugd worden stilletjesaan de eerste resultaten van het bundelen van de krachten zichtbaar. "In de leeftijd van 16 jaar en jonger zijn als groep al Europees goede prestaties geleverd, waar we die in de voorgaande jaren nog nauwelijks hadden. Daar zit zeker potentie. Ze stimuleren elkaar."