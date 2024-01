Van 't Wout schaatst vanwege gekneusde enkel met oncomfortabel 'blok' aan voet

Dat 'blok' is de nieuwe schoen waarmee Van 't Wout het moet doen als oplossing voor zijn pijnlijke rechterenkel. Het gevolg van een valpartij een kleine maand geleden tijdens de wereldbekerwedstrijden in Seoul.

Hij gaat in Gdansk het ijs op met een 'blok' aan z'n been, toch begint Jens van 't Wout vol enthousiasme aan de EK shorttrack in de Poolse stad. "Het wordt lastiger dan ik had gehoopt, maar ik ga het gewoon proberen."

De Europese kampioenschappen in Gdansk beginnen vandaag en duren tot en met zondag 14 januari. In het weekend is het toernooi te volgen op televisie: op zaterdag vanaf 13.17 uur en zondag vanaf 13.10 uur, op NPO 1. De wedstrijden zijn ook te zien via de livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

"Deze schoen zit heel los. Mijn voet glijdt een beetje rond in die schoen. De zijkanten van mijn vaste schoen kun je helemaal niet inknijpen, maar die van die nieuwe kun je bijna naar elkaar toe knijpen. Het is een wereld van verschil eigenlijk."

In Gdansk gaat hij de strijd aan in één gewone consumentenschoen, zij het wel eentje uit het meest prijzige segment: 600 euro voor een paar, terwijl een custom made-stel zo'n 2.600 euro kost.

Zijn vaste schoen is tot op de millimeter op maat gemaakt, vertelt de in het Noord-Hollandse Laren geboren shorttracker, die van zijn tweede tot zijn vijftiende in Canada woonde voordat hij via Almere in Friesland terechtkwam. "Die schoen zit superstijf om je enkel heen. Dus die beweegt helemaal niet. Je hebt daardoor alle druk onder controle."

"Het enkeltje wordt steeds iets beter", laat hij ter geruststelling weten. Maar in zijn normale schaatsschoen zit het nog niet echt lekker. Een doorsneewedstrijd zou Van 't Wout dan ook lekker aan zich voorbij laten gaan, maar "het gaat nu om een kampioenschap. En als het goed is, kan er in die schoen niets geks gebeuren."

Het vergt nogal wat van zijn aanpassingsvermogen. "Qua techniek moet ik veel korter op rechts staan en langer op links. Dus het wordt wat zwaarder voor mijn linkerbeen. Het voelt ook alsof ik met een blok aan schaats. Mijn eigen schoen zit perfect, alsof ik niets aan heb, gewoon een mes."

Mooie herinneringen

Klagen doet Van 't Wout echter niet. "Ik merk wel dat als het ijs slechter wordt, ik veel minder stabiel ben. Dus ik moet maar even kijken wat ik in de race kan doen. Het is wel gek, maar ook grappig. Het is weer wat nieuws. Maar als ik er geen vertrouwen in had gehad, had ik hier niet gestaan. Ik denk wel dat ik er leuk mee kan schaatsen."

Bovendien koestert hij mooie herinneringen aan Gdansk, dat de EK een jaar geleden ook al in huis had. De 22-jarige shorttracker keerde destijds met vijf medailles huiswaarts, waaronder goud op de mannen- en gemengde aflossing én op de 1.500 meter. En in 2021 mocht hij als jong talent mee voor de relay, die de Nederlandse mannen ook toen de titel opleverde.