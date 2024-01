Grote brand verwoest textielbedrijf Zaltbommel

In een magazijn van een textielbedrijf in Zaltbommel heeft een grote uitslaande brand gewoed. De brandweer rukte gisteravond laat met groot materieel uit om de brand te blussen. Dat duurde tot diep in de nacht.

De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar nabijgelegen gebouwen, maar het bedrijfspand kon niet worden gered.

Volgens Omroep Gelderland waren meer dan honderd brandweermensen uit verschillende regio's aanwezig om het vuur te lijf te gaan. Rond 3.30 uur schaalde de brandweer af. Naar verwachting duurt het nablussen nog enkele uren.

Verbrande delen van het pand werden de lucht in geslingerd, meldt de veiligheidsregio op X. Die kwamen verderop op straat terecht. Volgens de veiligheidsregio kunnen die met een handschoen worden opgeraapt en in een afvalbak worden gegooid.