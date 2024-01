Gladheid in grootste gedeelte van het land verdwenen

Vanochtend waarschuwde Het KNMI voor gladheid als gevolg van bevriezing en ijzel. Voor het begin van de ochtend was er code oranje afgegeven voor Brabant en Limburg, in grote delen van de rest van het land gold code geel. Alleen in Limburg kan het lokaal nog glad zijn.

In Limburg gebeurden vanochtend wel meer ongelukken dan normaal, maar in het algemeen lijkt de gladheid niet tot grote problemen te hebben geleid.

Rijkswaterstaat bestrooide sinds gistermiddag de wegen met zout om de gladheid tegen te gaan. Strooiwagens hebben daarbij ruim 2 miljoen kilo zout gebruikt en zo'n 29.000 kilometer afgelegd.

Gisteravond was het al glad op de weg. Vooral in het oosten van het land leidde dat tot ongelukken. Op de provinciale weg N315 bij Zelhem in de Achterhoek kwam een bestuurder van een auto om het leven bij een botsing tussen twee voertuigen. De bestuurder van de andere auto raakte gewond.

Later vandaag kan het opnieuw glad worden.