Code oranje in Limburg vanwege gladheid

Het KNMI waarschuwt voor gladheid als gevolg van bevriezing en ijzel. Voor Limburg geldt tot 10.00 code oranje. In Brabant is code oranje ingetrokken; daar geldt nog code geel. Ook in grote delen van de rest van het land gold vanochtend code geel, maar daar is die waarschuwing inmiddels ingetrokken.

De politie Limburg meldt dat er vanochtend meer ongelukken zijn gebeurd dan normaal, hoogstwaarschijnlijk door de gladheid.

Ook gisteravond was het glad op de weg. Vooral in het oosten van het land leidde dat tot ongelukken. Op de provinciale weg N315 bij Zelhem in de Achterhoek kwam een bestuurder van een auto om het leven bij een botsing tussen twee voertuigen. De bestuurder van de andere auto raakte gewond.