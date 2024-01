Code oranje in Brabant en Limburg vanwege gladheid

Het KNMI waarschuwt voor gladheid als gevolg van bevriezing en ijzel. Voor Brabant en Limburg heeft het KNMI code oranje afgegeven. In de rest van het land, met uitzondering van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, geldt code geel.

Volgens het KNMI kan het verkeer deze ochtend last hebben van gladde wegen. Rijkswaterstaat waarschuwt eveneens voor gevaarlijke omstandigheden op de wegen in Brabant en Limburg. De gladheid verdwijnt in de loop van de ochtend.

Ook gisteravond was het glad op de weg. Vooral in het oosten van het land leidde dat tot verschillende ongelukken. Op de provinciale weg N315 bij Zelhem in de Achterhoek kwam een bestuurder van een auto om het leven bij een botsing tussen twee voertuigen. De bestuurder van de andere auto raakte gewond.