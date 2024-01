Honderd mensen mogelijk opgelicht door Hengelose 'crypto-belegger'

Zo'n honderd mensen hebben zich gemeld bij een advocaat omdat ze zeggen opgelicht te zijn door een 23-jarige 'cryptobelegger' uit Hengelo. Gezamenlijk zijn ze mogelijk voor miljoenen kwijtgeraakt, schat een gedupeerde bij RTV Oost.

De gedupeerden maakten grote bedragen over naar de man die dat namens hen investeerde in virtuele munten. Gisteren liet de belegger weten al het geld kwijt te zijn, inclusief zijn eigen geld, meldt de omroep. Inmiddels zou hij spoorloos zijn.

De man zou in zijn directe omgeving een reputatie hebben opgebouwd als 'crypto-genie'. De minimale inleg was 5000 euro, zegt een van de gedupeerden tegen de regionale omroep. De beleggers kregen regelmatig een overzicht gemaild met de winst. Die konden ze laten uitbetalen of opnieuw investeren. Sommige mensen kregen volgens de regionale zender daadwerkelijk 'winst' uitgekeerd. Het vermoeden bestaat dat dit betaald werd met het geld dat andere investeerders inlegden, en niet werkelijk winst was.

Desondanks zorgde de 'winstuitkering' volgens RTV Oost voor goede mond-tot-mondreclame voor de man, waardoor steeds meer investeerders zich meldden. Mogelijk ging het in totaal om 300 mensen, blijkt uit het aantal namen op mailinglijst die is ingezien door een verslaggever van de omroep.

Juridische mogelijkheden

Advocaat Arjon Tieman kijkt namens de beleggers welke juridische mogelijkheden de gedupeerden hebben. "We zouden kunnen procederen tegen de persoon om wie het gaat. Een andere optie is dat we ons richten op professionele partijen als betrokken banken en cryptoplatforms", zegt hij tegen de regionale omroep.

Een andere optie is volgens de raadsman om te kijken in hoeverre een bank verantwoordelijk gehouden kan worden. "De vraag is nu onder meer in hoeverre een bank een zorgplicht heeft als op de rekening van een zo jong iemand dergelijke bedragen worden bijgeschreven", aldus de advocaat.

Geen van de beleggers heeft aangifte gedaan bij de politie. "We bekijken wat verstandig is. Of de gedupeerden dat individueel moeten doen of dat dat we dat wellicht samen doen en daarvoor bijvoorbeeld een belangenvereniging oprichten. In het verleden is dat vaker zo gedaan."

Het is onbekend wat er met het geld is gebeurd.