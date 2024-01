Britse media berichten over mogelijk snelle aanval op Houthi's

Britse media speculeren dat de Amerikanen en Britten op korte termijn de aanval openen op Houthi-rebellen in Jemen. Die brengen al weken het scheepvaartverkeer in gevaar op de belangrijke route door de Rode Zee. Schepen die daar Jemen moeten passeren, worden al weken met raketten en drones beschoten.

Premier Sunak heeft vanavond zijn kabinet geïnformeerd over "mogelijke Britse en Amerikaanse aanvallen" op Houthi-rebellen, schrijft de BBC. Eerder vandaag was er overleg met de Britse veiligheidsraad. Volgens Sky News zal het kabinet ook oppositieleider Starmer over dit belangrijke besluit inlichten.

Sunak zou eerder vandaag overleg hebben gehad met president Sisi van Egypte, een belangrijke speler in de regio. De premier heeft Sisi laten weten dat hij actie zal ondernemen om de vrije doorvaart op zee te verdedigen en mensen op schepen te beschermen, aldus het kantoor van Sunak.

Reactie Houthi's

Houthi-leider Abdul Malik al-Houthi zei eerder vandaag dat de Houthi's op een aanval zullen reageren. De reactie zal krachtiger zijn dan de aanval met tientallen drones en raketten die de Houthi's woensdag lanceerden. "Wij blijven vastbesloten om schepen met een link met Israël aan te vallen en daar wijken we niet van af."

De Houthi's zeggen in de oorlog tussen Israël en Hamas aan de kant van de Palestijnen te staan. Ze belagen naar eigen zeggen Israëlische schepen en schepen die van of naar Israël varen. De laatste tijd worden er echter ook steeds vaker schepen belaagd die een minder duidelijke link met Israël hebben.