Barcelona wint van Osasuna en treft Real Madrid in finale Supercup

Met Frenkie de Jong in de basis en kersverse aankoop Vitor Roque (40 miljoen) op de bank heeft Barcelona de halve finale van de Spaanse Supercup gewonnen in het Saudi-Arabische Riyad. Osasuna werd met 2-0 opzij gezet. Door de overwinning van Real Madrid tegen Atlético van gisteren, staat in de finale El Clásico op het programma.

De Spaanse Supercup wordt gespeeld met vier ploegen en om commerciële redenen afgewerkt in Saudi-Arabië. De finale wordt aanstaande zondag gespeeld in het Al-Awwal Stadium van Al-Nassr, de ploeg van Cristiano Ronaldo.

Goals vallen pas na rust

De tweede halve finale tussen de twee Spaanse teams begon tam. Barcelona had de overhand in balbezit, maar worstelde om echte kansen te creëren tegen het taaie Osasuna. De ploeg uit Pamplona verhinderde de Catalanen in hun spel met harde charges en overtredingen. De beste kans deed zich pas voor na een half uur, toen Robert Lewandowski vanuit een hoekschop naast kopte.

In het laatste deel van het eerste bedrijf creëerde Osasuna enkele gevaarlijke momenten via Ante Budimir en Jose Manuel Arnaiz. Tot overmaat van ramp moest Barcelona-aanvaller Raphinha het veld verlaten vanwege een blessure; hij werd vervangen door het tienertalent Lamine Yamal. Het bleef 0-0 in de teleurstellende eerste 45 minuten.