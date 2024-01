Kunstrijduo Tsiba/Danilova behaalt knappe achtste plek op EK

Danilova en Tsiba waren op eerdere edities van de EK nog niet verder gekomen dan een zestiende plek. Dit keer reden ze op de klanken van The Chain van Fleetwood Mac een puike vrije kür. Bij een drievoudige Saltsjov ging Danilina bijna tegen het ijs, maar met een score van 167,32 stegen ze toch van de tiende naar de achtste plek.

Daria Danilova en Michel Tsiba zijn op de EK kunstrijden in Kaunas op een knappe achtste plek geëindigd. De titel ging in Litouwen naar het Italiaanse duo Lucrezia Beccari en Matteo Guarise.

EK kunstrijden bij de NOS

De EK kunstrijden vinden van woensdag tot en met zondag plaats in Kaunas (Litouwen). De finaleblokken zijn iedere dag live bij de NOS te volgen via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.