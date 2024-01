Partij Bouterse roept aanhangers op tot solidariteitsbetuiging

De NDP, de partij van Desi Bouterse, roept mensen op om morgenochtend om 9.00 uur lokale tijd in Paramaribo samen te komen uit solidariteit met de oud-president. Dat is het tijdstip dat Bouterse zich moet melden bij Santo Boma, de grootste gevangenis in Suriname.

Op 20 december werd Bouterse definitief tot twintig jaar cel veroordeeld voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. In de oproep zegt de NDP zich niet "te kunnen vinden in het gevelde politieke vonnis".

'Solidair met leider'

De plaats van samenkomst morgen is in Leonsberg een plaats aan de Surinamerivier zo'n 10 kilometer van het historisch centrum van Paramaribo. Bouterse heeft een woning in Leonsberg. "De NDP is een strijdvaardige en revolutionaire partij die solidair is met de leider van de revolutie", zegt de partij in de oproep.

Het is onduidelijk of Bouterse zich echt gaat melden bij Santo Boma-gevangenis. De oproep van het Openbaar Ministerie om zich morgen te melden heeft hij niet in ontvangst genomen. Waar hij zich momenteel bevindt, is onduidelijk.

Veiligheidsplan

De Surinaamse regering liet vandaag weten dat het morgen een speciaal veiligheidsplan zal uitvoeren. Zo hoopt de regering de rust binnen de samenleving te bewaren op de dag dat Bouterse aan zijn straf begint.

Hoewel de 78-jarige oud-president zich moet melden bij Santo Boma-gevangenis, wordt hij volgens de nieuwssite Starnieuws "vanwege enkele medische issues" in het Militair Hospitaal ondergebracht. Daar wordt op dit moment een cel voor hem gebouwd. Het militair ziekenhuis bevindt zich tegenover het grootste ziekenhuis van Suriname, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.



Velen twijfelen of Bouterse zich daadwerkelijk gaat melden: