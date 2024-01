Openbaar Ministerie blij met rapport toezichthouder over getuigenbescherming

Het Openbaar Ministerie (OM) is blij met een rapport van de procureur-generaal bij de Hoge Raad over de manier waarop het OM invulling geeft aan zijn plicht om getuigen in rechtszaken te beschermen.

In dat rapport gaat de procureur-generaal in op de kritiek van advocaten dat het OM belastende verklaringen 'koopt' door kroongetuigen strafvermindering, een nieuwe identiteit en andere beloningen aan te bieden. Dat zou onder meer het geval zijn geweest in het Passage-proces over liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

Hij heeft in zijn onderzoek geen aanwijzingen voor het 'kopen' van belastende verklaringen gevonden. Evenmin is gebleken dat getuigen ruimere toezeggingen worden gedaan, naarmate het belang van de opsporing groter is.

Het OM noemt deze conclusies van groot belang. "Hierover vond namelijk geregeld discussie plaats in de strafzaken waarin kroongetuigen optraden."