Kool stunt met zilver op kilometer bij EK baan, Italiaan Bianchi kampioen

Daan Kool heeft bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn verrassend een zilveren medaille op de kilometer veroverd. De 22-jarige Zevenhovenaar zette in de kwalificatie in de middag nog de vierde tijd neer, maar spurtte in de finale vanavond naar de tweede plaats. De Italiaan Matteo Bianchi werd Europees kampioen.

Met een tijd van 1.00,426 was Kool met nog drie renners te gaan de snelste in de finale. De Duitser Maximilian Dornbach en de Engelsman Joseph Truman beten zich op deze tijd stuk, waarna alleen slotrenner Bianchi sneller was met 1.00,272.

'Podium was droom, zilver ongelooflijk'

"Tweede worden is niet winnen, maar wel geweldig", zei Kool na afloop. "Ik ben boven mezelf uitgestegen. Het podium was een droom, zilver is ongelooflijk."

Kool wil de komende jaren nog stappen maken en dan? "Dan hoop ik dat we in Nederland niet langer een grote drie hebben met Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland, maar een grote vier met Daan Kool erbij."