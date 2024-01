Gedenkplaatjes Stalinterreur verdwijnen van Russische muren

Sinds het afgelopen voorjaar verdwijnen in Rusland stilaan steeds meer gedenkplaatjes die verwijzen naar slachtoffers van de terreur onder Sovjetdictator Stalin. Ze worden door onbekenden van de muren gehaald, vaak in het holst van de nacht. En als ze niet worden weggehaald, worden ze beklad. De daders worden nooit achterhaald. Vrijwilligers doen hun best de bordjes zo snel mogelijk te vervangen of weer schoon te maken.

Afgelopen zomer verdween een bordje gewijd aan Jan Aven (grootvader van de Russische miljardair Pjotr Aven), aan de Rozjdestvenka in het hart van Moskou. Het bordje was daar in december 2019 opgehangen. De ambtenaar werd in 1935 gearresteerd wegens 'contrarevolutionaire activiteiten' en begin 1938 doodgeschoten.

Een kilometer verderop verdween al eerder een naamplaatje van journalist Samoeïl Zaks-Gladnev, gearresteerd in 1936 en doodgeschoten in 1937. Dat plaatje is inmiddels vervangen en door vrijwilligers op een minder in het oog lopende plek opgehangen. Zoals veel slachtoffers in Moskou vond Zaks-Gladnev zijn laatste rustplaats in een massagraf op de Don-begraafplaats in Moskou, na crematie in de kerk daar die was omgebouwd tot crematorium.

Stolpersteine

'Het laatste adres' heet het project, dat sinds eind 2014 bestaat en is geïnspireerd door de 'Stolpersteine' (struikelstenen), de goudkleurige straatstenen die je ook in veel Nederlandse steden kunt aantreffen en die de slachtoffers van het naziregime herdenken. Omdat er in Rusland een groot deel van het jaar sneeuw ligt, is besloten de gedenkplaatjes te bevestigen op de muur van het huis waar een slachtoffer woonde tot aan zijn of haar arrestatie. Het initiatief van 'Het laatste adres' vond al snel navolging in andere voormalige Sovjetrepublieken en ook in verschillende Centraal-Europese landen.

De informatie op de bordjes van briefkaartformaat is summier en beperkt zich tot naam en geboortejaar, beroep, datum van arrestatie en executie, en het jaar van rehabilitatie. Een leeg vierkantje symboliseert de ontbrekende foto van het slachtoffer. De staatsterreur eiste alleen al in Moskou meer dan 40.000 levens, vooral aan het eind van de jaren 30. In de hele Sovjet-Unie waren het er meer dan een miljoen.