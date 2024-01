Spekglad op meerdere plekken in het land, dode bij ongeval Zelhem

Op verschillende plaatsen in met name het oosten van het land is het door bevriezing van natte weggedeelten spekglad. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers op onder meer de A35 en N35 bij Enschede en de snelweg A1 bij Azelo voor gladde rij-omstandigheden, en heeft op sommige plaatsen de maximumsnelheid aangepast naar 90 of 50 kilometer per uur.

Het KNMI heeft vanwege de gladheid code oranje (wees voorbereid) afgekondigd voor de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Voor Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe geldt code geel (wees alert). In de loop van morgenochtend verdwijnt de gladheid.

Ongelukken

Op meerdere plaatsen zijn inmiddels ook ongelukken gebeurd als gevolg van de gladheid. Op de provinciale weg N315 bij Zelhem in de Achterhoek is een bestuurder van een auto om het leven gekomen bij een botsing tussen twee voertuigen. De andere bestuurder raakte gewond.

De politie zegt dat het daar "spiegelglad" is en dat zelfs lopen op het wegdek "een uitdaging" is. Ook in de omgeving is het enorm glad, waarschuwt de Gelderse politie.

Er komen ook meldingen van ongelukken door gladheid uit onder meer Enschede, de omgeving van Emmen en Deventer.