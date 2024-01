Nederlandse handballers winnen eerste poulewedstrijd op EK van Georgië

Georgië kwam dichterbij tot 11-8, waardoor het team hoop kon koesteren op een positief resultaat. De eerste tijdstraf werd uitgedeeld aan verdediger Robin Schoenmaker, die zijn tegenstander in de cirkel ten val bracht. Desondanks kon Georgië niet profiteren en Nederland breidde gestaag de voorsprong uit.

De hoge snelheid van het Nederlandse spel bleef echter een uitdaging voor de verdediging van Georgië en binnen het eerste kwartier kwam het op een 9-5 voorsprong. Ondanks de overmacht slaagde Oranje er niet in om de tegenstander volledig uit de wedstrijd te spelen.

De Nederlandse mannen schoten als een raket uit de startblokken in hun openingswedstrijd. Binnen zes minuten liep het team uit naar een 4-0 voorsprong, waarna Georgië prompt een time-out aanvroeg. Na het moment wist de Georgische ploeg terug te komen tot 6-3.

Zweden, de grootste concurrent uit groep E, komt later op de avond in actie tegen Bosnië en Herzegovina. De eerste twee ploegen van de poule plaatsen zich voor de knock-outfase.

Nederland heeft op het EK handbal in Duitsland de eerste poulewedstrijd tegen Georgië gewonnen met 34-29. Aanvallend was Oranje indrukwekkend, maar verdedigend schoot de ploeg regelmatig tekort. Dani Baijnens speelde een belangrijke rol met zeven treffers, terwijl Rutger ten Velde en Niels Versteijnen er elk vijf op hun naam brachten.

Hoewel de verdediging onder leiding van bondscoach Per Johansson hier en daar kwetsbaar bleef, slaagde keeper Bart Ravensbergen erin om Oranje met een fraaie goal vanuit zijn eigen doel een comfortabele voorsprong de rust in te sturen: 19-12.

Na de pauze leek het alsof Georgië met een knap offensief begon. De Nederlandse verdediging werd eenvoudig omzeild, waardoor de voorsprong werd verkleind tot 21-16.

De ploeg leek wakker geschud en nam de controle over met krachtig aanvallend spel. Toch was Georgië in het slot nog vaak trefzeker, waardoor het nog 34-29 werd.