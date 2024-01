Duda wil gratie voor oud-bewindslieden, duizenden op de been in Warschau

De Poolse president Duda wil opnieuw gratie verlenen aan de twee oud-bewindslieden die afgelopen week werden opgepakt in zijn presidentieel paleis. Hij heeft daartoe een aanvraag ingediend bij minister Bodnar van Justitie. De arrestatie heeft tot woede geleid bij PiS-aanhangers: duizenden mensen betogen er vandaag tegen in de Poolse hoofdstad Warschau.

Voormalig minister Kaminski van Binnenlandse Zaken en zijn toenmalige staatssecretaris Wasik werden eerder al eens veroordeeld voor machtsmisbruik tijdens een eerdere regeerperiode van hun partij PiS. Duda verleende vervolgens gratie, maar het hooggerechtshof verwierp die toewijzing vorig jaar.

De zaak werd daarom opnieuw behandeld en vorige maand werden de twee politici veroordeeld tot twee jaar cel. Toen de politie hen wilde arresteren, waren ze niet thuis maar bleken ze op het presidentiële paleis van Duda te zijn. De president, die banden heeft met PiS, noemde de twee veroordeelde bewindslieden "politieke gevangenen".

Protest in Polen

De zaak speelt op het moment dat de nieuwe Poolse premier Donald Tusk veel maatregelen van de vorige PiS-regering wil terugdraaien. Tusk verwijt PiS uitholling van de democratie. Ook kwam de PiS-regering meermaals in botsing met de Europese Commissie vanwege inmenging in de rechtsstaat en het ondermijnen van de persvrijheid.

De kwestie leidt vandaag in Warschau tot een protest waarbij duizenden mensen op de been zijn. Die betoging was overigens al gepland als 'regulier' protest tegen de regering-Tusk en de hervormingen binnen de publieke omroep, maar heeft nu een nieuwe lading gekregen.

In een toespraak zei PiS-leider Kaczynski tegen zijn aanhangers dat de Europese Unie van plan is om "het Poolse vaderland te liquideren". Verder zei de PiS-leider dat de regering "niet Pools is". PiS beweert dat Tusk handelt in opdracht van Duitsland.

Hij leverde voor zijn beweringen geen bewijzen aan.