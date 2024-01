Truck rijdt in op langzaam rijdend verkeer op A1, vier gewonden

Op de snelweg A1 ter hoogte van Amersfoort is een vrachtwagen ingereden op langzaam rijdend verkeer, meldt de politie. Daarbij zijn twee voertuigen in brand gevlogen. Ook drie andere auto's waren bij het ongeluk betrokken.

Er zijn volgens de veiligheidsregio Utrecht vier gewonden gevallen. Hoe zij eraan toe zijn is niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat iedereen wel uit de auto is.

Het ongeluk gebeurde rond 17.15 uur. De snelweg is in oostelijke richting dicht. Weggebruikers worden omgeleid via de A27 en A28. Rijkswaterstaat verwacht dat het onderzoek en de berging van de uitgebrande auto's tot 23.00 uur zal duren.

Vanwege kijkers staat er ook een file tussen Barneveld en Hoevelaken. Het verkeer vanuit het oosten kan in de richting van Utrecht beter omrijden via Ede, via de A30 en de A12.

Op deze beelden is de ravage goed te zien: