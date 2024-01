Liever met 40 graden in Italië, dan gokken op mooi weer in Nederland

Het wordt wel een andere bestemming dan het Gardameer, al komt dat niet door de hitte. Op hun laatste vakantiedag werden ze verrast door een hagelstorm. Hun auto raakte zwaar beschadigd en moest vervangen worden. "Hadden we de hagel niet gehad, dan hadden we misschien wel besloten om opnieuw naar het Gardameer te gaan."

Patrick Eversen was vorig jaar nog met zijn gezin op een camping bij het Gardameer in Italië. Het was er erg warm, met temperaturen boven de 35 graden. "Als het hier elke keer zó warm wordt, dan gaan we misschien wel naar andere plekken waar het iets minder warm is", zei hij toen. De volgende zomervakantie is nog niet vastgelegd, maar het wordt waarschijnlijk toch weer Italië. "De hitte overleef je wel", zegt hij daar nu over. "Beter dat dan drie weken op de camping in Nederland met regen."

De extreme weersomstandigheden van vorig jaar lijken voor een deel te zijn vergeten. 39 procent van de mensen noemt de kans daarop van invloed op de vakantiebestemming, meldde het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) deze week. In augustus was dat nog 45 procent.

Terwijl het nog hartje winter is, zijn veel Nederlanders het nieuwe jaar begonnen met het plannen van de zomervakantie. "Het lijkt erop dat de behoefte om te reizen naar zonnige bestemmingen dit jaar nog hoger is dan in 2023", zegt Sunweb. Branchegenoot TUI ziet dat zonbestemmingen als Spanje, Griekenland en Turkije onverminderd populair zijn, al wordt er voor augustus tot nu toe wel wat minder geboekt. Dat kan volgens TUI ook aan de hogere prijzen in die maand liggen.

Uit het NBTC-onderzoek blijkt ook dat meer Nederlanders dit jaar van plan zijn om op reis te gaan, zo'n 85 procent. Vorig jaar ging het om 79 procent. Dat is ook op de vakantiebeurs in Utrecht te zien. "We zoeken de hitte juist op, hier is het koud, vooral nu", zeggen twee bezoekers.

Reisbranchevereniging ANVR hoort ook onder haar leden dat er volop geboekt wordt, ook naar Zuid-Europa, waar het vorig jaar zo warm was. "Ik denk dat mensen dat ook weer snel zijn vergeten," zegt Hanita van der Meer van de ANVR. Ook merkt ze dat door de vele regen van de afgelopen maanden en de tegenvallende zomer, mensen toch kiezen voor een warm vakantieland, ook al wordt het daar boven de 35 graden. "Die extra temperatuur nemen ze dan op de koop toe", zegt Van der Meer.

Vakantie in eigen land

Het aantal mensen met vakantieplannen in Nederland ligt lager dan vorig jaar. Op de vakantiebeurs zijn het vooral gezinnen met jonge kinderen die het niet te ver opzoeken. "Het is voor ons de eerste keer dat we tijdens het seizoen op vakantie moeten, dus we gaan niet naar Zuid-Italië, dat is te heet", zegt een vrouw met haar baby in de draagzak. "Vooral voor deze blijven we iets dichter bij huis". 20 procent zegt in eigen land op vakantie te gaan. Vorig jaar was dit nog 27 procent.