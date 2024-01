Deurwaarders nemen inboedel Belgisch ministerie mee om negeren dwangsommen

Een deurwaarder heeft bij het Belgische ministerie voor Asiel en Migratie een koffiemachine en een diepvries in beslag genomen. Aanleiding is de weigering van staatssecretaris Nicole de Moor om dwangsommen te betalen voor het niet opvangen van asielzoekers.

België probeert de asielinstroom te beperken door asielzoekers te ontmoedigen naar België te komen. Daarom worden mannelijke asielzoekers zonder gezin niet opgevangen, maar op een wachtlijst gezet. Tot die tijd zijn ze dakloos. Voor bijna 3000 asielzoekers is geen plek geregeld.

Dat beleid is tegen de wet: de overheid en de opvangdienst Fedawil zijn volgens Belgische media al zeker 9000 keer veroordeeld en er zijn al talloze dwangsommen opgelegd, van 250 euro per asielzoeker per dag.

De Moor weigert die dwangsommen te betalen, omdat het volgens haar niet zal zorgen voor voldoende opvangplaatsen. Het kost meer dan het oplevert, is haar verweer. "We botsen hier op de grenzen van ons systeem en daarom moet het systeem zelf hervormd worden", zei ze er vorig jaar over. Inmiddels staan er dwangsommen van tientallen miljoenen euro's open.

De Moor bevestigt tegen de VRT dat er vanmorgen een koffiemachine en een diepvrieskist zijn meegenomen. Ze worden openbaar geveild.

De staatssecretaris presenteerde gisteren nog haar nieuwe code voor migratieregels in België: