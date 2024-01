Microsoft haalt Apple weer in als waardevolste bedrijf ter wereld

Tech-gigant Microsoft mocht zich vandaag even weer het waardevolste bedrijf ter wereld noemen. Op de beurs van New York werd Microsoft korte tijd meer waard dan Apple. In totaal kostte Microsoft op dat moment 2875 miljard dollar, ongeveer 2620 miljard euro. Dat is iets meer dan de 2871 miljard dollar die Apple tegelijkertijd waard was.

Het aandeel Microsoft maakt sinds oktober een gestage opmars door de toenemende interesse in kunstmatige intelligentie. Het bedrijf is de belangrijkste partner van OpenAI, de maker van tekstgenerator ChatGPT en andere tools met kunstmatige intelligentie. Beleggers zijn enthousiast omdat Microsoft de technieken ook integreert in zijn eigen software en besturingssysteem Windows.

Op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq vecht Microsoft al sinds de jaren 80 een duel uit met Apple over wie het meest waardevol is. Nadat de computers van Apple de strijd met het besturingssysteem Windows van Microsoft hadden verloren, was de marktwaarde van het bedrijf van oprichter Bill Gates lang niet in te halen op de beurs. Dat veranderde toen Apple in 2007 de iPhone lanceerde en in 2010 het waardevolste bedrijf ter wereld werd.

In de coronatijd, toen Microsoft populair was met thuiswerkapps als Teams, wisselden de twee enkele malen stuivertje. Over Apple gaan al enige tijd geruchten over de integratie van kunstmatige intelligentie in de iPhones en Macs. Officiële aankondigingen daarover zijn er vooralsnog niet.