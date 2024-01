Nog steeds nauwelijks treinen in Duitsland door staking, kritiek zwelt aan

In Duitsland neemt de kritiek op het slepende cao-conflict bij de spoorwegen toe. Net als gisteren rijden ook vandaag en morgen de meeste treinen niet vanwege dat conflict. Ook het treinverkeer van en naar Nederland is door de staking getroffen.

De stakende machinistenvakbond GDL wil dat personeel dat onregelmatig werkt een 35-urige werkweek krijgt, met behoud van salaris. De werkweek is nu 38 uur. Volgens treinuitbater Deutsche Bahn is die eis niet haalbaar.

En dus ligt het treinverkeer stil. Volgens Deutsche Bahn rijdt ongeveer 80 procent van de langeafstandstreinen niet. Ook veel regionale en lokale treinen zijn geannuleerd. De staking stopt morgen om 18.00 uur, maar Deutsche Bahn zegt dat er ook daarna nog veel minder treinen zullen rijden, vooral in het langeafstandsverkeer en het streekvervoer.

Pas zaterdagochtend zal het treinverkeer weer normaal rijden, waarschuwt de spoorwegmaatschappij.

Kritiek neemt toe

Vanuit verschillende kanten klinkt kritiek op het voortdurende cao-geschil. Zo zegt reizigersvereniging Pro Bahn van alle partijen te verwachten dat ze "gaan overleggen, spreken over de twistpunten en daarna tot oplossingen komen". En de leider van de grootste Duitse oppositiepartij CDU, Friedrich Merz, pleit voor ingrijpen van de overheid.

"Als een kleine groep grote delen van ons land opnieuw kan lamleggen, dan moet de federale regering reageren", zei hij tegen de krant Rheinische Post. Ook roept de politicus alle betrokkenen op om weer te gaan praten. "Maar dat is lastig met de eisen van de vakbond", meent hij. Volgens hem moet een aanpassing van de cao-wet overwogen worden.

Maar vakbondsdirecteur Weselsky zegt dat de staking nodig is, omdat Deutsche Bahn niet met de bond praat over zijn eisen. "Als hij er niet over wil praten, dan moeten we de druk opvoeren", zei hij tegen Spiegel TV.

Wanprestaties

De stakingen op het spoor trekken een zware wissel op Deutsche Bahn. Door zeer gebrekkig onderhoud aan het spoorwegnetwerk van de laatste jaren kampen veel treinen met vertraging.

Uit de meest recente cijfers van het spoorwegbedrijf blijkt dat in november maar iets meer dan de helft van de ICE's en IC's op tijd op zijn bestemming aankwam. Dat is een daling van 9 procentpunt ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Deutsche Bahn spreekt van een "enorme onderhoudsachterstand".

Ongeveer driekwart van de langeafstandstreinen had in november volgens DB te maken met de gevolgen van onderhoudswerkzaamheden. Door de problemen in Duitsland kampen internationale treinen van en naar Nederland ook geregeld met forse vertragingen en uitval.