Amsterdamse scholieren op straat gedwongen geld over te maken

Meerdere Amsterdamse scholieren zijn de afgelopen maanden in de buurt van hun school beroofd. Ze werden op straat klemgereden, waarna ze gedwongen werden geld over te maken. Ook moesten ze schoenen, jassen en koptelefoons afstaan. De politie heeft inmiddels vijf verdachten aangehouden.

De straatroven vonden met name plaats rondom scholen in stadsdeel Zuid. De daders gingen volgens de politie doordacht te werk. De scholieren werden klemgereden met een scooter of fatbike, een kleine elektrische fiets met dikke banden.

Hierop werden de slachtoffers gedwongen hun telefoon met bankrekening te laten zien. Als daaruit bleek dat het slachtoffer voldoende saldo had, belde de verdachte iemand die vervolgens een betaalverzoek stuurde.

Straatcoaches en jongerenwerkers

Een scholier zegt tegen stadszender AT5 twee keer te zijn overvallen: "Het is vervelend. Ze zeiden 'laat je telefoon zien'. Toen lieten we onze telefoon zien en toen liepen ze weg", omschrijft hij de roof.

Stadsdeelbestuurder Bart Vink zegt geschrokken te zijn. In het gebied worden straatcoaches en jongerenwerkers ingezet en het stadsdeel houdt nauw contact met de politie, aldus Vink.

De politie vermoedt dat een deel van de slachtoffers nog niet naar de politie is gegaan en roept de scholieren en hun ouders op dit alsnog te doen. Op Instagram geeft de politie jongeren tips over wat ze kunnen doen om de kans om slachtoffer te worden te verkleinen.

Minderjarig

De vijf verdachten werden vorige week aangehouden. Drie van hen zijn minderjarig. Onder de verdachten zijn drie 'geldezels', mensen die - al dan niet onder druk - hun bankrekeningnummer en pincode beschikbaar stellen aan criminelen.