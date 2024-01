Winnaar 30 miljoen in Oudejaarsloterij meldt zich: 'moest het even laten bezinken'

De winnaar van 30 miljoen euro in de Staatsloterij Oudejaarstrekking heeft zich gemeld. Dat heeft de Staatsloterij bekendgemaakt. De trekking was anderhalve week geleden.

Volgens de Staatsloterij checkte de winnaar zijn of haar loten niet meteen op 1 januari, maar later die week. Vervolgens had die persoon nog enkele dagen nodig om de winst te laten bezinken.

"De winnaar krijgt nu advies en begeleiding om zo lang mogelijk, zo veel mogelijk plezier te hebben van de hoofdprijs", aldus de Staatsloterij.

Het was al bekend dat het winnende lot met nummer EF44384 was gekocht in de gemeente Woensdrecht, maar het was nog onduidelijk wie de gelukkige was.