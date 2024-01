Einde aan tijdperk Belichick: succesvolle NFL-coach vertrekt na 24 jaar bij Patriots

Bill Belichick is na 24 jaar niet langer de hoofdcoach van NFL-team New England Patriots. De zeer succesvolle Belichick (71), die nog een contract had voor een jaar, heeft in samenspraak met de clubleiding zijn taken neergelegd na een zeer teleurstellend seizoen. Daarmee komt er een einde aan een dienstverband die de Patriots zes Super Bowls opleverde. New England eindigde het reguliere seizoen als laatste in de divisie met maar vier zeges en dertien nederlagen en haalde voor het tweede jaar op rij de felbegeerde play-offs niet. Belichick werd in 2000 aangesteld bij de Patriots en samen met quarterback Tom Brady leidde hij het team naar grote hoogtes. In zijn eerste seizoen haalde hij de play-offs niet, maar het jaar daarop bezorgde hij de Patriots de eerste Super Bowl ooit.

In totaal zou Belichick, die eerder werkzaam was bij Cleveland Browns, zijn ploeg negen keer naar de finale van het NFL-seizoen leiden. De Super Bowls van de seizoenen 2003, 2004, 2014, 2016 en 2018 gingen allemaal naar Belichick en zijn team. Maar in 2020 trok Brady de deur achter zich dicht bij de Patriots en was het gedaan met de successen. In de vijf seizoenen die volgden werd maar twee keer de play-offs gehaald. Beide keren werd er verloren in de eerste ronde.

Tom Brady (l) samen met Bill Belichick in 2007 - Foto: AFP

Andere grootheden Het vertrek van Bill Belichick bij de New England Patriots komt nog geen dag na het ontslag van Pete Carroll bij Seattle Seahawks. Carroll was de voorganger van Belichick bij de Patriots en sinds 2010 de hoofdcoach in Seattle. In 2013 leidde hij de Seahawks naar de enige Super Bowl ooit. Bij de Seahawks krijgt Carroll, die nog tot en met 2025 vast lag, nu een rol als adviseur. Daarnaast besloot Nick Saban, een goede vriend van Belichick, zijn pensioen aan te kondigen. De 72-jarige Saban wordt door velen beschouwd als de beste coach in het Amerikaanse college-football ooit. Saban heeft bijna driehonderd collegewedstrijden gewonnen als coach en werd met Alabama zes keer kampioen.