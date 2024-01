Greenpeace start zaak tegen staat om uitblijven klimaatactie Bonaire

Inwoners van Bonaire en milieuorganisatie Greenpeace dagen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze vinden dat de overheid te weinig doet om de bewoners van het Caribische eiland te beschermen tegen klimaatverandering en willen snel actie.

Zes mensen die op Bonaire wonen hebben zich bij de dagvaarding aangesloten, net als twee mensen die in Europees Nederland wonen. Bonaire maakt deel uit van Nederland en heeft een aparte status, als bijzondere gemeente.

"Voor Europees Nederland ligt er een klimaatadaptiestrategie, een deltaplan en een waterprogramma. Maar voor Bonaire heeft de Nederlandse overheid geen concrete beschermingsplannen. Midden in de klimaatcrisis is dat onverantwoord", zo zegt de milieuorganisatie.

De eisers willen ook dat Nederland de CO2-uitstoot veel sneller naar beneden brengt. Uiterlijk in 2040 zou die op nul moeten uitkomen. Dat is tien jaar eerder dan nu is vastgelegd in de klimaatdoelen.

Eigen klimaatplannen

Vorig jaar november kondigde het demissionaire kabinet al wel aan dat Bonaire en de twee andere bijzondere gemeenten, Saba en Sint-Eustatius, dit jaar een eigen klimaatplan krijgen. Maar volgens Greenpeace en de inwoners is er "urgent actie" nodig en zijn de acties die tot nu toe zijn genomen "(ruim) onvoldoende", staat in de dagvaarding.

"De achterstanden moeten snel worden ingelopen en de inwoners van Bonaire moeten adequaat beschermd worden tegen klimaatverandering, op ten minste hetzelfde niveau als alle andere inwoners van Nederland. Pas dan zal er sprake zijn van klimaatrechtvaardigheid", stellen de partijen. Ze noemen het gebrek aan effectief klimaatbeleid voor Bonaire een inbreuk op de mensenrechten.

Bonaire gevoelig voor klimaatverandering

Eerder bleek al uit onderzoek van de Vrije Universiteit in opdracht van de milieuorganisatie dat Bonaire hard geraakt dreigt te worden door de gevolgen van klimaatverandering. Een deel van het eiland kan door de zeespiegelstijging verdwijnen in zee. Ook kunnen koraalriffen verdwijnen. Die beschermen het eiland nu tegen overstromingen.

Het KNMI constateerde al eerder dat de Caribische eilanden gevoelig zijn voor klimaatverandering.