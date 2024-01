Emoties lopen op bij voor- en tegenstanders van genocideklacht tegen Israël

Juist de aanklacht van genocide tegen Israël, een land gesticht na de Holocaust, steekt deze betogers. Ze juichen toe dat Israël zich komt verweren in Den Haag, terwijl het anders vaak internationale berispingen negeert. "Dit is een van de eerste keren dat Israël aangeeft: jullie gaan te ver nu. Dit is een oorlog tegen Hamas, niet tegen de Palestijnen."

"Er is een oorlog uitgelokt door Hamas. Ik hebt zelf de beelden gezien, die spreken voor zich. Zwangere vrouwen opengesneden, vermoord. Meer dan duizend mensen vermoord, afgeslacht, soms levend verbrand", zegt een man met twee Israëlische vlaggen over zijn schouder. "Als er iemand genocide pleegt, dan is het Hamas."

De juridische beraadslagingen binnen in het Vredespaleis zijn niet besteed aan de betogers buiten. Een pro-Palestijnse demonstrant vraagt zich af hoeveel meer bewijs er binnen nog nodig is. "Belachelijk", noemt een pro-Israël-betoger juist de aanklacht van genocide vanwege de oorlog in Gaza.

Dat zien de pro-Palestijnse betogers verderop totaal anders. "Als ik iemand iets aandoe en ik verberg me in mijn kelder, dan gaat de regering hier in Nederland toch niet de hele wijk bombarderen?", verzucht een Palestijnse man die in 2014 vanuit Syrië naar Nederland vluchtte.

"Als dit geen genocide is, wat dan?", zegt hij met een gebaar naar zijn protestbord. 23.000 doden, 7000 vermisten, 55.000 gewonden, 1,8 miljoen mensen dakloos. Het past voor hem in een breder verhaal: zijn opa en vader vluchtten toen de staat Israël werd opgericht in 1948. "Alles begon met de bezetting."

Een andere vrouw geeft hem gelijk. "Het conflict is niet op 7 oktober begonnen, zoals velen ons willen doen geloven. Er hebben vele bloedbaden plaatsgevonden", betoogt ze. "We kunnen janken over het kolonialisme en de slavernij, excuses aanbieden en kransen leggen, maar zolang dit gebeurt dragen we een schandvlek met ons mee."

Vergelijking met apartheid

Binnen, in de rechtszaal, verwoordt Zuid-Afrika hetzelfde sentiment. "Het genocidale optreden van de staat Israël maakt deel uit van een reeks illegale daden tegen het Palestijnse volk sinds 1948", betoogt de Zuid-Afrikaanse ambassadeur Madonsela, die optreedt als aanklager. Hij vergelijkt de situatie met het apartheidsregime in zijn land. "Decennialang heeft Israël straffeloos systematisch en op grote schaal de mensenrechten geschonden."

Zuid-Afrika kon de zaak bij het internationale hof aanhangig maken omdat beide landen het Genocideverdrag getekend hebben. Het land zet zich al jaren in voor de Palestijnse zaak, omdat het ANC en de PLO zich lotgenoten voelen. Buiten de rechtszaal verwijzen enkele betogers naar die goede banden met een citaat van Nelson Mandela: "Onze vrijheid is onvoltooid zonder die van de Palestijnen."

De pro-Palestijnse menigte volgt het proces op grote schermen. Af en toe wordt erbij gefloten en boe geroepen als de vernietiging in Gaza wordt opgesomd. De politie maant de menigte om een kruispunt niet te blokkeren, maar een scanderende groep laat zich niet verwijderen. Ze vinden de plaats die de gemeente aan hen heeft toegekend te ver weg van het Vredespaleis.

Zelfverdediging

De pro-Israël-betoging heeft vandaag namelijk een plek vlak voor de deur toegewezen gekregen. Morgen, als Israël zich verweert, ruilen de kampen van plaats. Medestanders zien ernaar uit dat Israël het woord krijgt: voor hen is het overduidelijk dat het land voldoende doet om burgerslachtoffers te voorkomen.

"Er wordt nooit gekeken hoeveel Israël investeert in de bescherming van de bevolking. Ze willen juist een genocide voorkomen door berichten te sturen en flyers te strooien waar wordt gebombardeerd. Israël investeert meer in de bescherming van de bevolking dan Hamas zelf."

Deze betogers vinden bovendien dat het land zich kan beroepen op het recht tot zelfverdediging. "Op het moment dat Hamas de wapens inlevert is er vrede. Doet Israël dat, dan worden ze uitgeroeid."