Gambia ontsnapt op weg naar Afrika Cup aan drama na zuurstofgebrek in vliegtuig

Het Gambiaanse voetbalelftal is op weg naar het toernooi om de Afrika Cup met de schrik vrijgekomen en misschien zelfs wel aan een drama ontsnapt. Het vliegtuig waarin de ploeg, met onder anderen Feyenoorder Yankuba Minteh aan boord, naar Ivoorkust vloog, moest ijlings rechtsomkeert maken, omdat er te weinig zuurstof aan boord was. Door de hitte en het zuurstofgebrek in het vliegtuig kregen spelers en stafleden last van hoofdpijn en duizeligheid en vielen er ook veel in slaap. "Ik ook", vertelt de Belgische bondscoach Tom Saintfiet van Gambia tegen Sporza. "Het was niet tegen te houden. Een erg raar gevoel." Hevig zweten De bij Young Boys voetballende Saidy Janko laat via Instagram weten dat iedereen bij het betreden van het kleine toestel al hevig zweette. "De bemanning heeft ons verzekerd dat de airco zou werken na het opstijgen." Maar dat gebeurde dus niet.

Na een kleine tien minuten besloot de piloot terug te keren. "We zijn aan de dood ontsnapt", aldus Saintfiet, die zag dat sommige spelers na de landing niet meteen weer wakker werden. "De vlucht zou drie uur geduurd hebben. Als we waren doorgevlogen, waren we er niet meer."

De aanloop naar het eindtoernooi in Ivoorkust was al enigszins chaotisch verlopen. De nationale ploeg dreigde met een boycot, omdat de kwalificatiepremie nog niet was betaald.

