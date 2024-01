Topdrukte bij wegenwacht door kou, KNMI waarschuwt voor gladheid

Vanwege de kou is het al dagen erg druk bij de wegenwacht van de ANWB. Er zijn extra medewerkers ingezet, die onder meer zijn teruggehaald van cursussen.

Aan anderen is gevraagd om vrije dagen in te leveren of extra diensten te draaien. "Daar is gehoor aan gegeven, maar druk blijft het", zegt een woordvoerder. De ANWB heeft vanochtend al ruim 2500 pechmeldingen gekregen. Het gaat vooral om lege accu's, bevroren portieren en sloten en vastzittende handremmen.

Vandaag zou het totaalaantal op kunnen lopen naar 7000 meldingen, verwacht de woordvoerder. Dat zijn er twee keer zo veel als op een reguliere donderdag. De ANWB vraagt mensen geduld te hebben in verband met langere wachttijden door de drukte.

Nog even koud

Vanavond en vannacht ligt de temperatuur opnieuw rond het vriespunt. Waar niet wordt gestrooid kan het glad worden door neerslag op de weg. Vanwege die gladheid heeft het KNMI voor meerdere provincies code geel afgegeven tot morgenochtend 11.00 uur.

Komend weekend gaat de temperatuur wat stijgen: zondag wordt het 4 tot 7 graden.