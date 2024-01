Spectaculaire start EK handbal met bijna 55.000 toeschouwers in voetbalstadion

De kop is er inmiddels vanaf, een opwarmertje voor het sterke Duitsland. Zwitserland had in de openingswedstrijd geen schijn van kans, vooral dankzij een subliem optreden van de ervaren keeper Andreas Wolff (27-14). Vandaag komt Nederland voor het eerst in actie tegen Georgië.

"Het gaat in de kranten en op straat regelmatig over het aanstaande wintersprookje. Dat kunnen ze hier wel goed", lacht Klijn. "Maar de druk op het team is enorm. Gaat het mis, worden ze met de grond gelijkgemaakt. Zo gaat dat in dit land."

Debbie Klijn krijgt het van dichtbij allemaal mee. Ze is voormalig doelvrouw van Oranje en woont al jaren in de regio Hamburg waar ze speelde voor Buxtehuder SV. Bij die club is ze inmiddels ook alweer tien jaar keeperstrainer.

Bij het handbal moet het Wintermärchen, het wintersprookje dus, de komende weken werkelijkheid worden. In 2007 veroverden de Duitse handbalmannen al eens de wereldtitel in eigen land. Bij het EK, dat donderdag in Duitsland is begonnen, hopen de Duitsers op een nieuw kunststukje.

In Duitsland praten ze maar al te graag over hoe mooi iets kan gaan worden. De term Sommermärchen, oftewel het zomersprookje, valt nog weleens bij het voetbal, zeker nu onze oosterburen dit jaar gastheer zijn van het EK.

Klijn is verrast dat er in een voetbalstadion wordt gespeeld. "Het is echt bijzonder en nooit eerder gebeurd op deze manier", vertelt de ex-keepster, die tot 120 interlands kwam voor Oranje. "Ik keek er best van op dat ze dit zouden doen. Het is toch apart, want er zijn maar drie overdekte stadions in Duitsland."

"Je moet ook altijd maar afwachten hoe het door de mensen wordt opgepakt. Je neemt dus best een risico, want het gaat om een groot project. Bij voetbal zie je al weinig als je helemaal bovenin zit. Een handbalvloer is nog kleiner. Maar voor de spelers is het natuurlijk fantastisch om mee te maken. Ook voor Duitse begrippen is het speciaal."

Wereldrecord

"Zoveel mensen bij een handbalwedstrijd is een wereldrecord", weet ook Henk Groener. Hij was zowel bondscoach bij de Nederlandse mannen als vrouwen (tussen 2009 en 2016) en bekleedde diezelfde functie tot voor kort ook bij de Duitse vrouwen, waar Klijn een van zijn assistenten was. Tegenwoordig is Groener trainer van Borussia Dortmund.

"Handbal in Duitsland is echt traditie. De hallen zitten overal vol. Dat was al zo toen ik hier zelf speelde", vertelt Groener. "Bij een grote club als Kiel komen iedere thuiswedstrijd 10.000 mensen kijken. En zo kan ik meer voorbeelden noemen."

Groener wijst ook op het enorme verschil in leden. "De Duitse bond heeft er 800.000, in Nederland stopt het wel bij ongeveer 50.000. En het land is natuurlijk veel groter met meer inwoners. Maar het is ook zo dat ze in Duitsland een sterke competitie hebben. Die missen we in Nederland, terwijl de nationale teams het wel goed doen."