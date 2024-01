Menno de Jong volgt Jaap van Dissel op bij het RIVM

Het RIVM heeft in Menno de Jong een nieuwe directeur Centrum Infectieziektebestrijding gevonden, waar zo'n 600 mensen werken. Hij volgt Jaap van Dissel op, een van de meest prominente gezichten van de coronapandemie. Van Dissel gaat in april met pensioen.

De Jong werkte met hem samen tijdens de coronacrisis. Hij was de afgelopen jaren lid van het Outbreak Management Team, dat bijeen kan worden geroepen om het kabinet te adviseren over een infectieziekte. Zijn huidige wetenschappelijke activiteiten richten zich voornamelijk op klinisch en toegepast onderzoek naar infecties met luchtwegvirussen, zoals griep en corona.

Bij het RIVM zijn ze meer dan verheugd, zegt directeur Hans Brug. "We zochten naar een autoriteit, leider en specialist op het gebied van infectieziektebestrijding en ik denk dat ik met Menno die collega gevonden heb."

Ook De Jong zegt blij te zijn met de nieuwe functie bij "een belangrijk centrum met zoveel deskundigheid". "Ik kijk er erg naar uit om in deze functie een bijdrage te kunnen leveren aan de optimale bestrijding van infectieziekten in Nederland."

De nieuwe directeur is nu nog hoogleraar klinische virologie in Amsterdam. Dat blijft hij straks in zijn nieuwe baan een dag in de week.

Kop van jut

Van Dissel vervult de functie sinds 2013 en deed zijn werk tot 2020 grotendeels buiten het zicht van het grote publiek. Begin dat jaar werd hij door de coronapandemie in een klap een van de bekendste Nederlanders. Zo stond hij bij enkele coronapersconferenties naast premier Rutte en gaf hij geregeld briefings over het virus aan Tweede Kamerleden.

Daardoor kwam hij geregeld onder vuur te liggen van coronasceptici en complotdenkers. Hij kreeg ook doodsbedreigingen en werd om die reden in het voorjaar van 2021 24 uur per dag beveiligd.