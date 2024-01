'Duitse AfD sprak in geheime bijeenkomst met extremist over massadeportaties'

De Duitse radicaal-rechtse partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft op een omstreden bijeenkomst met een Oostenrijkse extremist gesproken over massadeportaties als de partij aan de macht komt. Dat schrijft journalistiek onderzoeksplatform Correctiv. De bijeenkomst, waar journalisten undercover bij waren, zou twee maanden geleden in Potsdam hebben plaatsgevonden.

Hooggeplaatste AfD-politici, neonazi's en ondernemers zouden een plan hebben besproken om miljoenen mensen op basis van racistische criteria Duitsland uit te zetten. Of deze mensen een Duits paspoort hebben of niet maakt voor de groep niet uit.

'Remigratie'

Tegenover persbureau AFP bevestigt de Oostenrijkse extremist Martin Sellner dat hij aanwezig was op de bijeenkomst. De leider van de extreemrechtse Identitäre Bewegung Österreich zegt dat hij daar zijn boek 'remigratie' heeft gepromoot. Daarin spreekt hij over het gericht uitzetten van migranten die "niet zijn aangepast of cultureel, economisch en crimineel zwaar op de samenleving wegen".

Sellners beweging hangt de complottheorie van omvolking aan, waarin wordt beweerd dat niet-witte migranten doelbewust naar Europa worden gehaald om de witte bevolking te vervangen.

Op de bijeenkomst in Potsdam zou zijn gesproken van een 'masterplan'. De AfD heeft de bijeenkomst bevestigd, maar zegt dat er niet over massadeportaties gesproken is. Volgens AfD-parlementariër René Springer wil zijn partij wel buitenlanders naar hun geboorteland terugsturen. "Met miljoenen. Dat is geen geheim plan. Dat is een belofte", zo schreef hij op X.

Verafschuwd

In de Duitse politiek is met afschuw gereageerd op het nieuws. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zegt iedereen bescherming heeft, ongeacht of diegene een migratieachtergrond heeft.

Fractieleider Christian Dürr van de liberale FDP ziet parallellen met het nationaal-socialisme. "De plannen om miljoenen mensen te verdrijven doen denken aan het donkerste hoofdstuk uit de Duitse geschiedenis". Ook hebben verschillende politici burgers opgeroepen om zich af te zetten tegen de AfD. "De geschiedenis mag zich niet herhalen", klinkt het.