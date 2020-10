Strengere handhaving coronaregels • Vader Belgische premier betrapt zonder mondkapje

De vader van de Belgische premier Alexander de Croo heeft een boete gekregen omdat hij geen mondkapje droeg. Herman de Croo, die zelf oud-minister is, was vol in beeld tijdens een uitzending van de Ronde van Vlaanderen, waar hij langs het parcours stond. Buurtbewoners mochten dat alleen doen als ze mondkapjes zouden dragen. "Ik heb me laten meeslepen door het enthousiasme voor de koers", zegt de vader tegen Radio 2 Oost-Vlaanderen.

"Ik was bezig en hoorde plots dat de renners er al aankwamen. Ik ben snel naar het parcours gerend en ben mijn masker in alle haast en enthousiasme vergeten. Ik stond aan het parcours, in een wei. Er was niemand te bespeuren. Plots ging mijn telefoon. Het was Alexander. Hij vroeg me wat ik daar zonder masker stond te doen. Hij had me herkend op de beelden. Hij was thuis aan het kijken met mijn twee kleinzonen."

Vader De Croo heeft laten weten dat hij de boete zal betalen.